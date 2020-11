Polizeikontrollen am Dienstagabend auf einer Autobahn in der Nähe der französischen Großstadt Nantes. Die Beamten hier überprüfen, ob die jüngsten Corona-Beschränkungen auch eingehalten werden. Frankreich ist seit Freitag wieder im Lockdown. Die Bürger sollen zu Hause bleiben. Ausnahmen gelten für Wege zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arztbesuche und eine Stunde Sport am Tag. Verstöße werden zunächst mit einer Geldstrafe von 135 Euro geahndet. Im Wiederholungsfall kann auch eine Haftstrafe drohen. In der Regel werden die Beschränkungen beachtet, sagt Polizei-Kommandeur Gilles Foliard: "Aus dem, was ich seit einigen Tagen und nicht nur heute Abend beobachten konnte, können wir feststellen, dass der Lockdown insgesamt eingehalten wird. Das habe ich auch schon während des ersten Lockdowns beobachten können. Insgesamt wird das respektiert. Es gibt aber immer einen sehr kleinen Prozentsatz von Leuten, die das nicht beachten. Es gibt Leute, die ihre Bescheinigungen nicht richtig ausfüllen. Und hier muss man seinen gesunden Menschenverstand anwenden. Andere weigern sich komplett. Und in diesem Fall werden sie natürlich bestraft." Am Montag war in Frankreich mit mehr als 52.000 Corona-Neuinfektionen ein neuer Höchststand erreicht worden. Die Zahl der täglichen Todesfälle hatte sich zuletzt verdoppelt. Insgesamt sind in Frankreich mehr als 1,5 Millionen Corona-Infizierte bekannt, die fünfthöchste Zahl weltweit. Der jüngst verhängte vierwöchige Lockdown wird das Land konjunkturell hart treffen. Die Wirtschaftstätigkeit wird voraussichtlich um rund 15 Prozent gemindert, wie aus dem Finanzministerium in Paris verlautet.

