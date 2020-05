Schwarzer Rauch stieg am Mittwoch symbolisch vor dem Gebäude der Commerzbank in Frankfurt auf. Klimaschützer waren gekommen, um die Geschäfte des Geldhauses am Tag der virtuellen Hauptversammlung zu kritisieren. Friederike von Gierke erklärte am Mittwoch in Frankfurt, worum es ihnen geht: "Wir fordern, dass die Commerzbank die Finanzierung der fossilen Industrie - also von Öl, Kohle und Gas - sofort stoppt. Und wir fordern von der Commerzbank, dass sie Unternehmen wie RWE und Uniper als Geschäftspartner grundsätzlich ausschließt. RWE ist der größte CO2-Emittent Europas. Uniper ist ein Unternehmen, was im Jahr 2020 noch neue Kohlekraftwerke ans Netz bringen möchte." Der Gruppe von Umweltschützern ist wichtig, dass sich die Finanzindustrie jetzt endlich bewegt. Denn es müsse ab sofort gehandelt werden, um eine Klimakatastrophe und die damit verbundene humanitäre Krise abzuwenden, so die Klimaaktivistin. Die Commerzbank hat wegen der Belastungen aus der Corona-Krise im ersten Quartal rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich stand ein Verlust von 295 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 122 Millionen im Vorjahresquartal, wie die Commerzbank am Mittwoch mitteilte. Das Geldhaus bezifferte die Corona-bedingten Belastungen auf 479 Millionen Euro. Die Erträge fielen um 14 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Damit schnitt die Bank schlechter ab als erwartet.