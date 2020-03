In Zeiten der Corona-Krise ist das Thema Klima in den Hintergrund gerückt. Dennoch ging Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Freitag in die Bundespressekonferenz, um eine wichtige Botschaft loszuwerden. Das Aus für Kohlekraftwerke sowie die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie rücken das bereits aufgegebene deutsche Klimaziel 2020 wieder in greifbare Nähe. "Die Treibhausgasemissionen sind in Deutschland 2019 um 54 Millionen Tonnen CO2 zurückgegangen. Das entspricht einem Rückgang von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, die positive Entwicklung von 2018 hat sich 2019 fortgesetzt, sie hat sich sogar beschleunigt, und das ist eine Entwicklung, die Mut macht. Das hat auch mehrere Gründe. Es gab seit 1990 nur ein einziges Jahr, in dem mehr CO2 gemindert wurde, und das war 2009 und damit eben das Jahr, in dem die Wirtschaft um mehr als 5 Prozent schrumpfte. 2019 ist die deutsche Wirtschaft gewachsen und trotzdem gingen die Emissionen so deutlich runter. Man kann daher sagen, nie zuvor sind die CO2-Emissionen in normalen wirtschaftlichen Zeiten so stark gesunken." 2009 bei der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise hatte Deutschland deutlich weniger Treibhausgase ausgestoßen. Eine ähnliche Entwicklung erwarten die Experten auch in folge der Corona-Krise. Corona sei ein einmaliger Ausnahmefall, sagte Schulze. Die Krise könne aber auch eine Chance bergen. Und zwar dann, wenn die Menschen die Ergebnisse und Warnungen der Wissenschaft mehr beachten und dies auch auf die Klimakrise übertragen würden.