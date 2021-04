Musikalische Grüße aus dem Miniatur Wunderland in Hamburg. Eine fahrende Modellbahn spielt ein Medley bekannter Klassikstücke, mit Hilfe eines Klöppels und vieler, vieler mit Wasser befüllter Gläser. Die Idee hatten die Modellbahn-Fanatiker um Gründer Frederik-Braun. Dabei hatten die Macher es nicht so einfach, denn sie mussten feststellen, dass die 3.100 Gläser sich ziemlich schnell wieder verstimmten, denn Wasser verdunstet mit der Zeit. "Also, haben wir Lösungen gesucht. Wir haben es mit Klarsichtfolie probiert, um die Oberfläche abzudecken, und haben festgestellt, dass ein leichtes Öl, sehr flüssiges Öl, also nicht Speiseöl oder so, am besten eine Schicht oben drüber macht, also eine sozusagen, die das konserviert, das Ganze, und kaum noch Verdunstung da ist." Dann gab es noch Probleme mit der Fixierung des Klöppels, denn schließlich soll der die Gläser nicht gleich umwerfen. Auch das haben die "Wunderländer" nach längerem Tüfteln hinbekommen. Mit dem Klang-Zug schaffte das Miniatur Wunderland einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde in der Kategorie "Longest melody played by a model train". Voller Stolz blickt Frederik Braun auf den 17. März zurück, als der Titel verliehen wurde. "Nicht alles perfekt, aber man muss einfach mal probieren, mit Weingläser, Verdi zu spielen. Oder noch schlimmer den Bolero, wenn man nur zwei Oktaven zur Verfügung hat. Und deswegen sage ich: Dieser Weltrekord ist ein mega Weltrekord. Der wird uns nicht so schnell wieder genommen, da bin ich mir ganz sicher." Im Internet ist das Video des Musik-Zugs schon ein Klicker. Nun hofft das Team in Hamburg, dass bald wieder Besucher in die weltgrößte Modelleisenbahn-Anlage kommen können - um sich mit eigenen Augen und Ohren überzeugen zu lassen.

