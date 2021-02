Süß sind sie. Sehr süß. Aber leider illegal ins Land gekommen. Denn durch die Corona-Pandemie wächst offenbar bei vielen Menschen in Deutschland der Wunsch nach Gesellschaft. Oder vielleicht denkt so mancher, dass das Kind einen vierbeinigen Kumpel braucht. Diesen Trend bestätigt dann auch Karsten Plücker kürzlich in Kassel. Er ist Leiter des Tierheims Wau-Mau Insel: O-TON KARSTEN PLÜCKER, TIERHEIMLEITER TIERHEIM WAU-MAU-INSEL: "Ja, wir beobachten seit dem Sommer, da ist eine erhöhte Nachfrage von Hunden passiert. Das heißt, jede Menge Leute wollen sich Hunde anschaffen, weil alle sind zu Hause, haben gerade Zeit. Ist ja auch in vielen Fällen sinnvoll. Aber in vielen Fällen auch nicht. Das heißt, es gibt viel mehr Nachfrage und deswegen auch einen Riesen-Markt. Und dieser Markt wird bedient von illegalen Händlern, die momentan natürlich das drei- bis vierfache kriegen, was normal bezahlt wird." Auch der Vorsitzende des Verbands für das deutsche Hundewesen, Udo Kopernik, teilt diese Beobachtung: UDO KOPERNIK, VORSITZENDER VERBAND FÜR DAS DEUTSCHE HUNDEWESEN (VDH): "Ja, im Augenblick ist es tatsächlich so, dass beim Hund und insbesondere bei Welpen, dass das Angebot der Nachfrage nicht nachkommen kann. Am Anfang, beim ersten Lockdown im Jahr 2020, war es ja so, dass gleichzeitig auch die Grenzen geschlossen wurden. Und damit kam der Hundehandel, der in Deutschland eine enorm große Rolle spielt, völlig zum Erliegen. Es kamen keine Hunde mehr aus Rumänien, Tschechien, Slowenien hierhin. Und dann fanden sich auch die Tierheime und unsere Züchter in der Situation, dass sie den ganzen Markt im Grunde genommen bedienen sollten, was sie aber nicht konnten." Selbst Privatleute und Saisonarbeiter mischen mittlerweile in diesem lukrativen Geschäft mit. Die Tierschutzorganisation PETA zeigt nach eigenen Angaben in heimlich aufgenommenen Videos, unter welchen grausamen Bedingungen das Geschäft betrieben wird: Man sieht Stallungen, in denen kein Licht ist. Und Hündinnen, die einen Wurf nach dem anderen liefern müssen. Wenn die illegalen Händler geschnappt werden, kommen die oft zu jungen und häufig kranken Welpen ins Tierheim. Hier werden die Tiere aufgepäppelt und geimpft, bevor sie dann, dieses Mal ganz legal, eine neue Heimat finden.

