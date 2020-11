Am Dienstag war auf den Straßen von Wien nicht viel los. Wenig verwunderlich, denn für die kommenden drei Wochen ist Österreich wieder im Corona-Lockdown. Seit Dienstag gelten in der Alpenrepublik strikte Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen von Haus und Wohnung ist nur aus bestimmten Gründen erlaubt. Dazu gehören Wege zur Arbeit, Einkaufen und Arztbesuche. Aber auch Spazierengehen und Joggen. Fast alle Geschäfte sind geschlossen. Nur die Läden für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken sind geöffnet. Die Schulen stellen auf Fernunterricht um. Nach dem Frühjahr erlebt das Land mit seinen knapp 9 Millionen Einwohnern schon seinen zweiten Lockdown. Dieser Ladenbesitzer ist dennoch relativ gelassen: "Ja im ersten Lockdown ist man ja unerwartet getroffen worden. Man hat nicht gewusst, was auf einen zukommt. Jetzt wissen wir schon, was ungefähr auf uns zukommt. Wir sind eigentlich in voller Besetzung hier. Unsere Näherei arbeitet in voller Besetzung. Wir machen jetzt halt Delivery-Service und versuchen halt so viel wie möglich hier intern im Geschäft zu machen." Dem harten Lockdown war ein sogenannter Teil-Lockdown vorausgegangen. Am 3. November schloss Österreich Tourismus und Gastronomie, Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen Die neuen Beschränkungen sind eine Reaktion auf die zuletzt dramatisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Auch die Zahl der Covid-Kranken, die in Österreich in Krankenhäusern und auf Intensivstationen behandelt werden müssen, hat deutlich zugenommen. Geplant ist, dass die Einschränkungen am 6. Dezember enden sollen.

