STORY: Bilder des chinesischen Staatsfernsehens vom Dienstag zeigen Aufnahmen von Menschen, die in Shanghai aus provisorischen Krankenstationen entlassen werden. Einen Tag zuvor, am Montag, waren mehr als 22.000 asymptomatische und fast 1000 Coronafälle mit Symptomen gemeldet worden. Die Stadtverwaltung versucht nach Darstellung des Senders, die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Rund 800 Mitarbeiter sollen zuletzt in Supermärkten übernachtet haben, um möglichst viele Lebensmittel verpacken und in unter strengem Lockdown stehenden Bezirke liefern zu können. Nach jüngsten Lockerungen in Bezirken ohne Neuinfektionen in den zurückliegenden 14 Tagen konnten in dieser Woche Einwohner ihre Wohnungen verlassen. Noch immer scheint in Teilen der Bevölkerung allerdings Unklarheit über den tatsächlich gestatteten Bewegungsradius zu bestehen. Den Behörden zufolge ist er jüngste Coronaausbruch in Shanghai noch nicht unter Kontrolle. Insgesamt wird erwartet, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter vergleichsweise hoch bleiben wird.

