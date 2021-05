Es surrt und brummt wieder im Bonner Tattoo-Studio "Cross my heart" - endlich, denn - Hand auf's Herz - das letzte Jahr war auf ungewohnte Art schmerzhaft für die Tätowierbranche. Seit Beginn der Corona-Pandemie musste Inhaber Peter Epping seinen Laden insgesamt acht Monate schließen. Am Dienstag kam wieder Tinte unter die Haut - nicht nur zur Freude seiner Kunden. "Oh, das Gefühl ist hervorragend, nach nun wieder einmal einer einmonatigen Pause ist es schön, wieder öffnen zu dürfen und die Kunden endlich wieder in Empfang nehmen zu dürfen. Ja." Auch finanziell ist es eine Erleichterung. Die sogenannten Corona-Hilfen seien zwar bei ihm angekommen, aber leider sehr verzögert, sagt Epping. "Diesbezüglich waren wir, ich und viele Kollegen in allen Bereichen mit Sicherheit sehr davon betroffen im Negativen. Und was bleibt dann übrig? Man konnte froh sein, wenn man Rücklagen hatte, oder man musste teilweise auch einfach gucken, dass man woanders spart." Nun haben der Tattoo-Künstler und sein Team alle Hände voll zu tun. Durch Corona mussten Termine immer wieder verschoben werden, jetzt gibt es lange Wartezeiten. Fast alle seiner Kunden zeigen Verständnis, so wie Andreas Dycks. Angst, dass er sich hier irgendwie infizieren könnte, hat der Körperkunst-Fan nicht. "Nee, da mache ich mir gar keine Gedanken. Es wurde ja schon immer hygienisch gearbeitet. Von daher habe ich es auch nicht verstanden, warum sie so lange machen mussten, weil wenn sie nicht sauber arbeiten, wer dann?" Was das Hygienekonzept angehe, sei man auf einer sehr komfortablen Seite, betont auch Epping. Als körpernahe Dienstleistung fiel Tätowieren aber unter die sogenannte Corona-Bundesnotbremse, die automatische Schließungen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 vorsieht. Dank sinkender Infektionszahlen ist diese Notbremse in Bonn nun gaußer Kraft gesetzt - und der Frühling kann wieder richtig unter die Haut gehen.

