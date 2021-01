Es soll schnell gehen und es ist gratis. In New York haben kürzlich zwei Corona-Massenimpfstationen ihre Tore geöffnet. Aufgerufen sind dabei zuerst alle New Yorker über 75 sowie das Gesundheits- und Pflegepersonal. Die 47-jährige Pflegerin Claudia Zain war die erste, die in dem neuen Impfzentrum in Brooklyn geimpft wurde und sie äußerte sich danach sehr optimistisch: "Ich habe das Gefühl, dass die Menschen mit mehr Hoffnung auf das schauen müssen, was kommt. Und wir müssen als Gesellschaft vorankommen, um das Beste für alle zu erreichen." Die Massenimpf-Stationen sind rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Sie sind Teil der Initiative von New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, der insgesamt 250 Impfstellen in der Metropole an der Ostküste der USA einrichten will. Damit soll das ehrgeizige Ziel erreicht werden, bis Ende Januar rund eine Million New Yorker zu impfen.

