Erstmals ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Deutschland über die Schwelle von 20.000 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut verzeichnete 21.506 positive Tests, die Zahl der Todesfälle an oder mit dem Virus stieg deutlich um 166. Auch die Zahl der Intensivpatienten dürfte in den kommenden Wochen deutlich steigen. Im Bundesrat rief angesichts der hohen Zahl an Neuinfektionen Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff dazu auf, die beschlossenen Corona-Maßnahmen auch durchzuhalten. "Es ist klar, dass wir jetzt schauen müssen, wie diese Maßnahmen greifen. Keiner kann jetzt exakt prognostizieren, was zu erwarten ist." TOBIAS HANS (CDU), MINISTERPRÄSIDENT SAARLAND "Denn wenn man diese exponentielle Entwicklung jetzt nicht abflacht, dann werden wir Situationen erleben, wie in Ländern rings um uns herum. Ich lebe an der Grenze zu Luxemburg mit einer Inzidenz von über 700, oder Belgien." PETER TSCHENTSCHER (SPD), ERSTER BÜRGERMEISTER HAMBURG "Denn wir haben das Ziel, Ende November zu beurteilen, ob die Maßnahmen, die wir in Deutschland ergriffen haben, ausreichen, um möglicherweise auch Lockerungen vorzunehmen. Derzeit ist es aber schwer beurteilbar." Das Statistische Bundesamt wies darauf hin, dass die Mobilität der Bürger in Deutschland seit Beginn der Einschränkungen Anfang der Woche zunächst relativ langsam zurückgegangen ist. Besonders deutlich sei der Rückgang allerdings in Corona-Hotspots gewesen.

