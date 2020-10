Das Berchtesgadener Land in Bayern ist mittlerweile nur noch ein Corona-Hotspot von vielen in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag, dass innerhalb eines Tages 11.287 Menschen positiv auf das Virus getestet wurden. Der bisherige Höchstwert lag bei 7830. RKI-Chef Lothar Wieler, warnte am Donnerstag deshalb, dass sich das Virus in einigen Gebieten mittlerweile unkontrolliert ausbreiten könne, weil eine Nachverfolgung von Infektionsketten nicht mehr völlig möglich sei. "Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Das Infektionsgeschehen nimmt vielerorts rasant zu. Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Aber derzeit haben wir noch die Chance, die Weiterausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und jeder und jede kann dazu beitragen. Erneut forderte Wieler die Bürger auf die Hygiene- und Abstandsregeln strikt einzuhalten. Man habe gesehen, dass sich das Virus vor allem im privaten Bereich bei Treffen verbreite, dagegen weniger in Verkehrsmitteln oder in Hotels. Derzeit steckten sich zwar weiter vor allem Jüngere an, weshalb bisher weniger schwere Krankheitsverläufe zu verzeichnen seien, sagte der RKI-Chef. Aber die Zahl der älteren Infizierten, der Schwerkranken und Patienten auf Intensivstationen wachse auch in Deutschland immer weiter. Er rechne damit, dass 2021 in Deutschland Corona-Impfstoffe zugelassen würden, sagte Wieler. "Diese Impfstoffe, das ist schon in Gamechanger. Damit können wir dann natürlich auf Dauer diese Pandemie auch kontrollieren." Eine Änderung der Corona-Strategie lehnt Wieler ab. Außerdem warnte der RKI-Chef vor einer neuen Diskussion über eine sogenannte Herdenimmunität. Dieses Konzept, das eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus vorsieht, sei mittlerweile in allen Ländern fallen gelassen worden. Die Folge einer solchen Politik wären Hunderttausende Schwererkrankte in Deutschland.

Mehr