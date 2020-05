Die Hände fest ums Lenkrad geschlossen - nur eben nicht in einem Formel 3 Wagen, sondern zu Hause am Simulator: So sieht der Alltag von Rennfahrerin Sophia Flörsch im Moment aus. Im März hätte die Rennsaison eigentlich starten sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Flörsch und ihre Fahrer-Kollegen einen unfreiwilligen Boxenstopp einlegen. Die Lösung, um trotzdem im Renn-Geschehen zu bleiben: eSport, als virtuelles Warm-Up. „Es ist lustig, alle anderen Fahrer zu treffen, gegen die du auch im echten Leben fährst. Und du fährst Rennen, das ist schon ähnlich wie im echten Leben. Aber wenn du einen Unfall baust, steigst du einfach aus dem Simulator und gehst zu Abend essen. Das ist schon anders, als bei einem echten Rennen." Vier bis fünf Stunden verbringt die 19-jährige Rennfahrerin täglich im Simulator. Und jedes Wochenende stehen mehrere virtuelle Rennen auf dem Programm. „Letzte Woche war ich in Monaco, diese Woche bin ich in Hongkong. Du reist also ziemlich viel, zumindest virtuell, mit der VR-Brille. Und das ist cool und macht Spaß. Du arbeitest mit anderen Fahrern, mit Ingenieuren. Wir telefonieren jeden Tag zwei Stunden, damit ich mich auch virtuell verbessere. Aber trotzdem vermisse ich echtes Reisen und echte Rennstrecken." Deswegen hofft Sophia Flörsch, dass die Renn-Saison im Juli starten kann, und sie dann endlich wieder in einem echten Rennwagen sitzen und Benzingeruch schnuppern darf.