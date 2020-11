Wenn Georg Siemon morgens zu seinem Kiosk geht, warten schon meist mehrere Dutzend Menschen auf ihn. Aber nicht etwa, um Bier oder Zigaretten zu kaufen. Sie alle wollen einen Corona-Schnelltest machen. Siemon ist Internist, kann daher die Schnelltests beziehen und in Abstimmung mit den zuständigen Ämtern das provisorische 1-Personen Testcenter betreiben. Auslöser dafür, den leerstehenden Kiosk umzurüsten, war für den Frankfurter Familienvater die Zeit, in der er selbst versucht hat, schnell einen Test zu machen, um in den Urlaub zu fahren. "Ich hab das probiert, überall in Frankfurt, nicht mal der Flughafen konnte mir unter sechs Stunden einen negativen Befund bescheinigen. Und das war dann auch für eine fünfköpfige Familie sehr teuer, alles zusammen am Flughafen. Und dann hab ich gedacht, ich bin Facharzt für innere Medizin, ich bin gerade in Elternzeit, hab ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass in Frankfurt kein Test verfügbar ist. Und dann hab ich nachmittags jetzt immer gut Zeit in der Elternzeit und deswegen hab ich gedacht, ich verkauf hier Coronatests." Für knapp 40 Euro bietet er ein Ergebnis im Schnelldurchlauf: Fiebermessen, Abstrich, 20 Minuten warten, dann weiß die Testperson, ob sie sich angesteckt hat. In den letzten Tagen war das bei immerhin jedem Achten der Fall, Tendenz steigend. Geplant hatte Siemon etwa 20, 30 Tests pro Tag, inzwischen sind es manchmal um die 100 Personen, die für einen Test anstehen. "Vor drei Wochen hab ich hier geöffnet, an meine ersten drei Tage kamen so drei bis fünf Patienten, die einen Test haben wollten. Dann wurden es immer mehr und mittlerweile bin ich eigentlich an meiner Leistungsgrenze." Den Walk-In Charakter der Teststelle will Siemon trotzdem beibehalten. Dabei sorgt er sich um die Menschen, die teilweise schon zwei Stunden vor Öffnung des Kiosks in der Kälte stehen. Auf seiner Webseite warnt er deshalb, dass wegen Lieferengpässen bei Corona-Schnelltests nur 25 bis 75 Tests am Tag verfügbar sind.

