Das ist eine vom Aussterben bedrohte Hawkesbill Meeresschildkröte bei der Eiablage an einem Strand der thailändischen Insel Koh Samui. Derzeit befinden sich kaum Touristen am Strand und in den Hotels, so dass das Tier in Ruhe graben und Eier legen kann. Insgesamt 80 Eier haben Helfer in diesem Gelege gezählt. Ein Tierarzt und Mitarbeiter einer Schutzorganisation waren dabei, um Blutproben der Schildkröte zu nehmen. Seit Einreise- und Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus gelten, kommen immer mehr Schildkröten zur Eiablage an die Strände.