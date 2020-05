In rund sechs Wochen sollen sie vorliegen, die ersten Ergebnisse der Corona-Studie des Robert-Koch-Instituts in Kupferzell im Hohenlohekreis. Die Gegend galt als einer der „Hotspots" der Pandemie in Baden-Württemberg. Zum Stand der Studie sagte am Dienstag Thomas Lampert vom RKI in Kupferzell: "Es geht wirklich darum zu gucken, wer ist tatsächlich aktuell infiziert. Wer hat die Erkrankung bereits durchgemacht. Wir haben ein Teilbild über die Meldedaten. Wir gehen von einer relativ großen Dunkelziffer aus. Wir haben ja bereits die Gangelt-Studie, auf die wir uns beziehen können. Wir wollen schauen, ob die Dunkelziffer ähnlich ist wie in Gangelt oder anders." Gangelt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen galt als einer der ersten besonders betroffenen Orte der Corona-Pandemie in Deutschland. Und dort haben Wissenschaftler der Universität Bonn bereits eine Studie durchgeführt. Laut RKI ist auch eine bundesweite Studie geplant, diese werde allerdings später durchgeführt als ursprünglich vorgesehen: Sie soll im September beginnen, dafür allerdings mit 30.000 statt nur mit 15.000 zu Untersuchenden.