Reisende, die am Freitag auf der Bundesautobahn 64 in Richtung Trier unterwegs waren, konnten sich an der Raststätte Moritzberg auf Corona testen lassen. Dabei wurden die Reisenden direkt im Auto getestet, nachdem ihre persönlichen Daten aufgenommen wurden. Das ganze Testverfahren dauert nur rund zehn Minuten, sagt der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes Christian Keilen: "Die Autofahrer sind sehr geduldig. Alle, die sich bis jetzt testen lassen, haben das Ganze offen aufgenommen, haben das Prozedere auch mitgemacht und unterstützen auch diese Maßnahmen und befürworten diese auch." Nach einer Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn müssen sich ab Samstag alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten testen lassen. Die Kosten übernimmt der Staat. Weltweit sind viele Reiseländer als Risikoregionen von Auswärtigem Amt und RKI eingestuft. In Europa gehören unter anderem Barcelona und die Costa Brava in Spanien dazu, aber auch Luxemburg, das über die Bundesautobahn 64 erreicht werden kann. Einige Reiserückkehrer freuten sich am Freitag über das Angebot, auch wenn sie gar nicht in einem Risikogebiet unterwegs waren. "Ich komme zurück aus Österreich, vom Wanderurlaub. Und nachdem das angeboten wird, hab ich gesagt, dann machst du das mal. Weil ich das richtig finde und gut finde. Österreich ist zwar kein Risikogebieten, aber da steigen, oder stiegen, ja auch die Fallzahlen wieder. Und ich denke mal, da bin ich und die anderen Mitmenschen auf der sicheren Seite." "Finnland ist kein Risikogebieten, also ist eigentlich nicht nötig, sich zu testen, aber mit den Erkältungs-Symptomen und mit meiner Hausärztin im Urlaub, das ist der zweite Punkt, war das für mich die schnellste und einfachste Möglichkeit." In Deutschland waren die Corona-Zahlen zuletzt wieder angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag den zweiten Tag in Folge über 1000 Neuinfektionen. Das Virus breitet sich flächendeckend in immer mehr Landkreisen aus und wird zunehmend bei Urlaubsrückkehrern entdeckt.

