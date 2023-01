STORY: So wie hier in Italien soll es für Reisende aus China auch in Deutschland eine Corona-Testpflicht geben. Am Mittwochabend hatte ein Expertenkreis der Europäischen Union eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Reisende aus China brauchen vor Abreise einen negativen Antigenschnelltest. Nach der Einreise sollen stichprobenweise Tests vorgenommen werden, um Virusvarianten zu erkennen. Dafür soll auch Abwasser aus den Flugzeugen untersucht werden. Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister: "Die Umsetzung geschieht jetzt schnellstmöglich und den entsprechenden Text der Rechtsverordnung habe ich heute auf den Weg gebracht, sodass die Umsetzung jetzt beginnen kann. Ich kann nicht sagen, wann der erste Flug davon betroffen sein wird. Wir setzen das jetzt so schnell um wie möglich. Das ist ja keine Kleinigkeit. Aber auf jeden Fall werden wir damit rechtzeitig arbeiten können, um zumindest den großen Teil derjenigen, die jetzt reisen wollen, nach denen das chinesische Neujahrsfest kommt, zu erreichen." Neben einigen EU-Staaten schreiben zum Beispiel auch die USA, Kanada, Australien, Japan und weitere asiatische Länder Reisenden aus China Corona-Tests vor. Die Regierung in Peking hatte Anfang Dezember unter dem Druck von Protesten und einer schwächelnden Wirtschaft eine abrupte Abkehr von ihrer strikten Null-Covid-Politik verkündet. Seitdem rollt eine Corona-Welle durch das Land mit rund 1,4 Milliarden Bewohnern. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warf China vor, zu wenig Daten über die Infektionslage vorzulegen. Das chinesische Außenministerium wies das zurück. Die Regierung in Peking hatte zuvor erklärt, die Reiserestriktionen seien nicht angemessen und unwissenschaftlich.

Mehr