Winterlandschaft in der Eifel - doch Wintersport ist nicht erlaubt. Die Pisten sind coronabedingt geschlossen. Das Ordnungsamt hat hier in Hellenthal im Kreis Euskirchen ein genaues Auge auf die Straßen und Wege, so auch dessen Leiter Michael Huppertz. "Heute ist das Ziel wiederum, den Verkehr am Laufen zu halten, die Parkplätze, die sind auch gesperrt, freizuhalten und letztlich Rettungswege sicherzustellen. Wir haben noch ergänzend gestern hier die Waldgebiete sperren müssen. Der Schnee belastet sehr stark die Bäume. Wir haben enorme Schneelasten und Schneebruchgefahr, nennt der Fachmann das wohl. Und wenn Sie in den Wald gehen, kann unvorhergesehen ein Ast brechen und ein ganzer Baum umkippen." Offene Pisten würden einen falschen Anreiz setzen. Die Schließung erlaube eine Lenkung des verbleibenden Verkehrs. "Wir haben intensiv appelliert, die Appelle der vergangenen Woche haben eigentlich nicht gefruchtet, im Gegenteil, deshalb kamen immer mehr und mehr Leute, so dass wir uns entschieden haben am Montag, alles zu sperren. Mein Gefühl ist heute wirklich sehr, sehr entspannt. Sie sehen hier, hier fährt fast kein Auto, das ist normaler Verkehr wie immer hier. Wir haben jetzt fast elf Uhr. Ich erwarte, dass nicht viele Leute kommen und diesen Appell auch befolgt haben, vernünftig sind und zuhause und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen." Wann dieser Zeitpunkt hier in der Eifel gekommen sein wird, bleibt abzuwarten.

Mehr