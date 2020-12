Nichts geht mehr für die LKW-Fahrer im französischen Calais. Eigentlich wollten sie ihre Waren durch den Eurotunnel nach Großbritannien bringen. Wegen der neuen Corona-Lage und den damit zusammenhängenden Beschränkungen des Verkehrs ist aber die gesamte Lieferkette aus dem Gleichgewicht gekommen. Viele Fahrer müssen nun tagelang warten, ob es weitergeht. Sie schlafen meist in ihren Fahrzeugen. Frankreich hatte ein Einreiseverbot für Reisende aus Großbritannien auf dem Luft-, See- und Landweg verhängt. Deshalb wurden der wichtige britische Hafen Dover am Ärmelkanal sowie der Eurotunnel geschlossen. Auch in den Niederlanden ist der Verkehr zum Erliegen gekommen. Die Fähren von Stena Line dürfen keine Personen mehr transportieren und werden dies auch bis zum 1. Januar 2021 nicht tun. Wegen der in Großbritannien entdeckten Variante des Coronavirus schottet sich Europa zum Wochenbeginn zunehmend vom Vereinigten Königreich ab. Zum Schutz vor der Mutation dürfen in Deutschland seit Montag bis zunächst 31. Dezember keine aus Großbritannien kommenden Flugzeuge mehr landen. Unterdessen stürmten die Briten am Montag in die Supermärkte, um sich für Weihnachten einzudecken. Die Befürchtungen, dass einige Produkte knapp werden könnten sind groß. Vor den Supermärkten in London bildeten sich lange Schlangen. Fleisch und Milch waren in einigen Geschäften ausverkauft.

