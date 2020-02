Kartenspielen trotz Corona-Ängsten: Hier in Italien, in San Fiorano, sitzen vier atemmaskierte Männer am Tisch - sie spielen in Quarantäne Karten. Der Ort ist wie andere in Italien auch wegen der Coronavirus-Entwicklungen von der Außenwelt abgesperrt. Aber diese Männer wollten einfach nicht mehr hinter verschlossenen Türen zuhause sitzen. Die Aufnahmen stammen vom Lehrer Marzio Toniolo, der hier auch seit sieben Tagen in der "Roten Zone" festsitzt. Er sagt: O-Ton: "Es gibt ein weiteres Problem - wir haben keine Masken. Wenn Du sie in der Apotheke bestellst, dauert das eine Woche. Aber gleichzeitig müssen wir ja beim Einkaufen im Supermarkt uns und andere schützen, müssen Masken und Handschuhe tragen. Also - all jene, die wie ich diese Sachen nicht auf Vorrat gekauft haben, haben ein Problem. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. So sind halt hier die Sicherheitsregeln." In London treibt die Coronavirus-Entwicklung andere seltsame Blüten: Der britische Nationale Gesundheitsdienst hat einen "Drive-In"-Service eingerichtet, um sich abseits von Wartezimmer direkt im Auto testen lassen zu können. In Westl-London, im Gesundheitszentrum von Parsons Green, wurde das erste Angebot dieser Art in Großbritannien gestartet. Man wolle das Verfahren landesweit ausdehnen, sofern es sich als effektiv erweise, erklärten die britischen Gesundheitsbehörden.