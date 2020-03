Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Ländern weitreichende Schließungen von Geschäften und Einrichtungen beschlossen. Damit soll der weiteren Ausbreitung des Coronavirus Einhalt geboten werden. Nun macht sich jedoch bei zahlreichen Gastronomen und Clubbesitzern Angst und Ratlosigkeit breit. Saleh Cheko, Besitzer des Restaurants Havanna in Bonn am Mittwoch: O-TON INHABER SALAH CHEKO "Letztendlich fühlen wir uns überfordert mit der Situation. Und ich kann meinen Mitarbeitern, meinen Gästen, kann ich nicht sagen, wie es morgen ausschauen wird. Und dieser Ungewissheit, sich der ausgesetzt zu fühlen, kann ich nicht mit Worten beschreiben. Es ist sehr erschwerend für uns." Restaurants und Speisegaststätten dürfen nur noch zwischen 6.00 Uhr und 18.00 Uhr öffnen, Bars, Clubs und Kneipen sowie sämtliche Kultureinrichtungen müssen ganz schließen. Doch der Mitinhaber der Bonner Bar Blow Up Tobias Epping fühlt sich zurzeit von den Behörden allein gelassen: O-TON MITINHABER DES BLOW UP TOBIAS EPPING "In gewisser Weise vermisse ich eine klare Ansage. Ich habe es mitbekommen durch Social Media, durch die Tagesschau, tatsächlich noch eher über Facebook, die ganzen Geschichten und aus dem Internet. Letzten Endes ist es immer noch nicht ganz klar. Wir sind hier auf dem Weg hier hin, wir sind hier am Bonner Friedensplatz, mitten in der City, sind noch ein, zwei Cafés auf. Das hier ist ein Club mit einer Tanzfläche. Deswegen haben wir hier am Wochenende auch nur ganz gedämpften Betrieb gehabt. Wir wissen es alle nicht, wo wir jetzt stehen." Denn die laufenden Kosten gehen ja für alle weiter. Dazu gehören Positionen wie Miete, Strom oder Versicherungen. Das Robert-Koch-Institut hat erklärt, dass die Wirkung der von der Regierung beschlossenen Einschränkungen erst nach zwei Wochen eingeschätzt werden könnten. Das heißt also für die Bar-, Restaurant- und Clubbesitzer, dass sie vor erst mal viel Geduld beweisen müssen.