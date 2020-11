Vor nicht ganz vier Wochen mussten die Bewohner des Berchtesgadener Landes in einen Lockdown. Am 19. Oktober gab es im Landkreis Berchtesgadener Land coronabedingt per Allgemeinverfügung weitreichende Einschränkungen für die Bevölkerung - noch bevor es republikweit in den Lockdown Light zum Beginn des Novembers ging. Auch die Schulen wurden in der Touristen-Region geschlossen. Doch die Disziplin hat sich gelohnt. Knapp einen Monat später ist man nach einer 7-Tage-Inzidenz von über 300 nun bei etwa 140 gelandet. Der Wert hat sich also mehr als halbiert. Das freut Landrat Bernhard Kern. Wobei er hier vor allem die Einwohner loben will: "Ja, dass wir die Zahlen halten können im Berchtesgadener Land hängt natürlich von unseren Bürgerinnen und Bürgern ganz groß ab, dass die Regeln eingehalten werden, Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten, einfach die Hygieneregeln einhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig und bleibt auch weiterhin ganz wichtig bei uns in der Bevölkerung." Und auch wenn es im Landkreis Berchtesgadener Land eine gute Entwicklung gibt, bleibt ein Gefühl der Unsicherheit. Da der Blick auf die Nachbarregionen zeigt, dass es nicht überall so rund läuft. Daher will sich der Landrat auch nicht festlegen, wie es bei ihm im Kreis wohl so weitergeht: "Ja, magische 50, magische 100. Ich kann es momentan nicht sagen, wie das Ganze weiter geht. Um uns herum sind die Zahlen bei über 400. Da müsste man in die Glaskugel schauen können und das kann auch ein Landrat im Berchtesgadener Land nicht." Bei den Corona-Einschränkungen und den damit verbundenen Schließungen in der Gastronomie und im Freizeitbereich sind vorläufig keine Lockerungen in Sicht. Die Anwohner sehen die Situation recht pragmatisch: O-TON PASSANTIN ALEXANDRA GIRTH "Ich finde es angenehm, wir können raus, wir können alles machen. Klar ist es sehr still. Man muss es so nehmen, die Zahlen müssen noch weiter runter gehen." O-TON PASSANTIN EVA MALZI "Ich glaube, dass das immer so weiter geht. Da wird man im Frühling wieder keinen haben (Anmerkung: Sie meint Lockdown), dann wird das alles ansteigen, dann müssen wir wieder runter. Ich glaube, das dauert alles noch ein bisschen." Es ist also vor allem viel Geduld gefragt, gepaart mit Disziplin und einer Prise Optimismus. Den auch bundesweit hat der Anstieg der Infektionszahlen sich zwar abgeflacht. Von einer Wende könne aber keine Rede sein. Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet durch die Einschränkungen einen Dämpfer, aber kein Ende des wirtschaftlichen Aufholprozesses nach dem Einbruch im Frühjahr.

