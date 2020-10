München setzt ab Mittwoch die verschärften Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wieder in Kraft. Grund dafür ist der Anstieg des Sieben-Tages-Inzidenzwertes von über 50. Zu den Maßnahmen gehören eine Maskenpflicht in großen Teilen der Innenstadt rund um den Marienplatz, die bereits Ende September für eine Woche gegolten hatte. Neu ist das flächendeckende Verbot, in der Gastronomie nach 22.00 Uhr Alkohol auszuschenken. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montagvormittag: "Die Pandemie-Lage ist ernst, weil wir nahezu überall steigende Infektionszahlen verzeichnen und in vielen Gegenden, gerade in Großstädten und Ballungsräumen, auch sprunghaft steigende Infektionszahlen. Zahlreiche Großstädte liegen jetzt über dem Inzidenz-Wert von 50, einige, und dazu gehören ja auch Bezirke von Berlin her weit über 50. Alle in der Bundesregierung sind sich darüber einig: Jetzt ist die Zeit, in der sich entscheidet, ob wir uns erfolgreich gegen diese Entwicklung stemmen können oder ob uns die Zahlen in Richtung Winter und Weihnachten davonlaufen. Und wenn es so käme, würde sich das früher oder später, wohl eher früher, auch in den Krankenhäusern, auch in den Intensivstationen wieder deutlich zeigen und würde eine wachsende Zahl von Patienten dann einen hohen Preis bezahlen, denn schon jetzt gibt es wieder mehr schwer verlaufende Fälle mit der Notwendigkeit einer Intensiv-Behandlung." Seibert verteidigt die Orientierung an den Neuinfektionszahlen. Sie seien wichtig, weil die Gesundheitsämter alle Infektionsketten nachverfolgen müssten. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums gab bekannt, die Bundeswehr wolle Kommunen mit bis zu 15.000 Personen bei der Bekämpfung des Corona-Virus helfen. Derzeit seien rund 1300 Soldaten eingesetzt, 172 davon im medizinischen Bereich. Die anderen seien unter anderem bei der Beratung von Maßnahmen sowie der Nachverfolgung von Infektionsketten in kommunalen Gesundheitsämtern eingesetzt.

