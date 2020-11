Mit dem Vorschlaghammer gegen das Coronavirus. Auf der Promenade von Nizza an der Côte d'Azur, am Mittelmeer, haben Arbeiter die fest installierte Bestuhlung abmontiert. So sollen die Besucher der Promenade des Anglais - derzeit wohl mehr Einheimische als Touristen - vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden. Lucie Halioua ist damit nicht einverstanden. Sie sei ja immer 78 Jahre alt und könnte nicht mehr so lange stehen. "Wir kennen doch die Regeln. Ich komme sehr oft her und wir sitzen doch schon immer weit voneinander weg. Und die Maske trage ich die ganze Zeit, manchmal erstickt mich das regelrecht, die Brille, die Maske... wie soll man da atmen. Aber wir machen es. Wir brauchen doch etwas Luft." Seit Jahrzehnten hatten die blauen Stühle dort gestanden und waren mit der Zeit zu einem der Wahrzeichen Nizzas geworden. Dann entschied die Stadt, sie vorerst zu entfernen. In Frankreich gilt seit dem 30. Oktober ein landesweiter Lockdown. Lebensmittelgeschäfte sind geöffnet, Restaurants, Fachgeschäfte und andere Läden der Dienstleistungsbranche geschlossen. Die Regierung hat die Franzosen aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Eine Stunde an der frischen Luft täglich, maximal einen Kilometer von der eigenen Wohnung entfernt, ist aber erlaubt. Auf der Promenade in Nizza muss diese Stunde nun stehend verbracht werden.

Mehr