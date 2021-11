In den USA haben Ärzte mit der Coronaschutzimpfung von 5 bis 11-jährigen Kindern begonnen. Der mrna-Impfstoff war in der vergangenen Woche diese Altersgruppe freigegeben worden. Viele Eltern sind dankbar für die Möglichkeit, ihre Kinder vor Covid zu schützen, so wie diese Mutter: O-TON JULIE BARBIER, MUTTER: "Ich bin mehr als aufgeregt, vor allem sehr erleichtert. So viele Menschen haben ihr Leben verloren und es wird Zeit, zur Normalität zurückzukehren." Auch die neunjährige Jax freute sich. O-TON JAX BARBER, KIND: "Dann kann ich endlich meine Oma und meine Freunde wiedersehen." Impfungen für die Kinder sind in den USA in Schulen, Apotheken, in Kinderarztpraxen und Krankenhäusern möglich. Der Pandemiebeauftragte des Weißen Hauses sagte, es gebe genug Dosen für 28 Millionen Kinder. In Europa sind die mrna-Impfstoff erst für Kinder ab 12 Jahren zugelassen. Die europäische Arzneimittelagentur EMA prüft aber einen Zulassungsantrag für jüngere Kinder.

