Deutsche Polizistinnen und Polizisten kontrollieren an der Grenzezu Frankreich auf negative Coronatest-Ergebnisse: Die deutsche Polizei hat am Montagunter anderem hier in Kehl am Rhein stichprobenartige Kontrollen auf negativeCoronavirus-Testergebnisse durchgeführt, nachdem die Bundesregierung das Nachbarlandvorige Woche zum "Hoch-Inzidenz-Gebiet" erklärt hatte. Der Sprecher der BunespolizeiOffenburg, Dieter Hutt, sagte, man führe ähnlich wie in einerSchleierfahndung Kontrollen durch, alle müssten dabei einen negativenCoronavirus-Test und eine digitale Einreiseanmeldung vorlegen: O-Ton: "Das sind keine wiedereingeführten Grenzkontrollen und wir können auch niemanden an einer(EU-)Binnengrenze abweisen. Wir sagen den Leuten, wenn ihr Testergebnis fehlt,und wir verweisen sie an die nächstgelegene Prüfstelle, in diesem Fall hier indieser Halle in Kehl. Wir melden auch ihre Personalien an das Gesundheitsamt,das das Ganze dann überwacht." Die offiziellen Inzidenzwerte mit Blickauf das Corona-Geschehen sind in Frankreich insgesamt im Schnitt etwa dreimal sohoch wie im Nachbarland Deutschland.

Mehr