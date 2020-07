Zeltaufbau in Landau an der Isar. Hier, südöstlich von Regensburg, errichten 40 Soldatinnen und Soldaten eine Drive-In-Coronateststation. Oberstarzt Dr. Tobias Gamberger ist Kommandeur des Sanitäts-Lehrregiments: "Wir planen hier eine Teststation mit zwei Fahrspuren, also doppelspurige Teststation. Die Öffnungszeiten sollen ab 9 Uhr früh bis 20 Uhr abends sein. Wir wollen heute noch beginnen und morgen in den Regelbetrieb übergehen." In den benachbarten Orten Dingolfing und Mamming sind bereits zwei Teststationen in Betrieb. Die dritte Station soll nun zu deren Entlastung beitragen. "Die Herausforderungen sind, dass wir natürlich sehr schnell an den Start kommen müssen. Wir haben das Amtshilfeersuchen gestern bekommen. Es wurde noch ein bisschen abgeändert, man musste sich überlegen natürlich, Material, was brauchen wir, wie viel Personal brauchen wir. Es wurde gestern bereits bei mir im Regiment alles verladen." Die Bundeswehr hofft auf eine möglichst große Akzeptanz der Bevölkerung, damit dem Coronavirus in Bayern Einhalt geboten werden kann.

