"Es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das schauen wir später." Mit diesem ungewöhnlichen Vergleich hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Freitag finanzielle Hilfe für jene deutschen Unternehmen versprochen, die von Umsatzeinbußen durch das Coronavirus betroffen sind. Scholz verwies auf die staatliche Förderbank KfW. Die werde Kreditsummen ohne Begrenzung nach oben absichern. "Sagen wir jetzt irgendeine beeindruckende Summe, zehn Milliarden, zwanzig Milliarden zum Beispiel, und greifen trotzdem zu kurz, das wollen wir nicht. Sondern unsere Aussage ist genau andersrum: Wir werden ohne Begrenzung Kreditprogramme zur Absicherung der der Kredittätigkeit der Hausbanken sicherstellen über die KfW." Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier richtete sich auch an kleinere Unternehmen: "Das, was wir Ihnen heute vorstellen, ist die umfassendste und wirksamste Hilfestellung und Garantie, die es jemals in einer Krise gegeben hat. Wir haben in der Banken- und Börsenkrise sehr schnell und sehr überzeugend gehandelt. Aber damals waren es vor allen Dingen die Banken, die systemisch relevant waren. Dieses Mal machen wir eine unbegrenzte Zusage vom kleinsten mittelständischen Unternehmen, vom Taxifahrer über die Kreativwirtschaft bis hin zu richtig großen Unternehmen mit Zehntausenden von Beschäftigten." Die Bundesregierung schließt weitere Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur nicht aus. Olaf Scholz wollte sich dabei aber noch nicht festlegen. "Aber es kann noch in diesem Jahr zu einer Situation kommen, wo wir sagen: Jetzt brauchen wir auch wieder ein Konjunkturprogramm, damit das mit dem Aufschwung stattfindet. Und das werden wir dann nach all den Grundsätzen, die uns alle Ökonomen sagen, machen. Timely, targeted und temporary werden wir also Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen, dass es mit der Konjunktur wieder aufwärts geht." Die versprochene Wirtschaftshilfe könnte auch Vorbild bei der Unterstützung von Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden sein. Die Ministerpräsidenten der Länder forderten nach einem Treffen in Berlin finanzielle Hilfen für die Branche.