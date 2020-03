Während die Zahl der Corona Fälle in Deutschland auf über 530, und weltweit auf fast Hunderttausend gestiegen ist, greift die Angst vor einem Konjunkturabschwung an der Börse um sich. Robert Halver von der Baader Bank sagte hierzu am Freitag: "Alle Branchen, die mit dem Virus irgendwie in Verbindung stehen, also Fluglinien, Reiseunternehmen, aber auch teilweise Pharmaunternehmen, die ihre Vorprodukte aus Asien beziehen, die zyklisch - konjunkturabhängigen Industrien, gerade in Deutschland, Chemie, Elektro-, Maschinenbau, Auto - die im Augenblick über Produktionsengpässe und Verkaufseinbrüche berichten - die leiden." Der Dax rutschte am Freitag um bis zu 4,1 Prozent auf 11.455 Punkte. Damit notierte er so tief wie seit Mitte August 2019 nicht mehr. Hilfsmaßnahmen seitens der Geld- und Finanzpolitik sei nun dringend nötig. "Jetzt müssen unbedingt Hilfsmaßnahmen kommen, von zwei Seiten. Von der Geldpolitik, billiges Geld - viel Geld, aber vor allen Dingen die Finanzpolitik, die muss jetzt Geld ausgeben. Wir können jetzt keinen L-förmigen Wirtschaftsverlauf haben, Absturz, und dann quasi wie beim EKG eine Nulllinie, das würde natürlich die Probleme der Welt nochmal verschärfen. Ich erwarte jetzt die Zusammenarbeit von Geld- und Finanzpolitik wie Pech und Schwefel um eine Kulturkrise - Wirtschaftskrise, wie 2008 nach der Lehmann-Pleite zu verhindern." Das Handelsblatt berichtete, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wolle in der kommenden Woche einen Coronavirus-Krisengipfel mit den Wirtschaftsministern der Bundesländer einberufen. Angesichts der unklaren Virus-Auswirkungen sei ein verstärkter wirtschaftspolitischer Austausch nun angemessen und sinnvoll, so der Minister.