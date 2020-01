Hinter diesen Fenstern wurde eine aus China eingereiste Frau untersucht, mit Verdacht auf Coronavirus. Dieser hat sich nicht bestätigt. Das hat das DRK Klinikum Wedding in Berlin am Sonntag mitgeteilt. Vorerst heißt es in Deutschland also: Entwarnung. An den Berliner Flughäfen aber weisen Schilder auf die Symptome der Lungenkrankheit hin. Wer in der chinesischen Ursprungsregion war und Probleme hat, sollte sich untersuchen lassen. Ein anderer Verdachtsfall wurde am Wochenende in Österreich untersucht. Ärzte des Kaiser-Franz-Josef-Spitals in Wien gaben am Sonntag eine Pressekonferenz. Bei der Patientin handele es sich um eine Flugbegleiterin, die sich zwei Tage in der chinesischen Krisenregion aufgehalten und sich dann selbst ins Krankenhaus eingewiesen habe. "Sie war in der Stadt Wuhan innerhalb der Inkubationszeit. Also innerhalb der Zeit zwischen Kontakt zum Virus und Auftreten erster Symptome. Somit haben wir jetzt alle Maßnahmen ergriffen, um die Patientin zu isolieren in einem unserer Isolationszimmer", so Dr. Sabine Hagenauer vom Kaiser-Franz-Josef-Spital. "Tests laufen bereits, sie laufen jetzt, eventuell noch über Nacht und werden spätestens morgen bekanntgegeben werden. Sie müssen auch bedenken: An der Nordhalbkugel haben wir derzeit eine erhöhte Influenzavirusaktivität. Das heißt, Patienten mit grippalen Symptomen müssen auch auf andere Viren abgeklärt werden", so Prof Dr. Judith Aberle von der MedUni Wien. Zuvor waren bestätigte Fälle der Lungenkrankheit in Frankreich und einer in Kanada bekanntgeworden. Im Ursprungsland China erhöht sich derweil die Zahl der Infizierten und der Todesopfer. Durch die chinesischen Feiertag fehlt es derzeit an Atemmasken und Schutzanzügen. Die Landverbindungen zwischen Peking und der Provinz wurden gekappt.