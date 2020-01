Nur diese beiden Schutzmasken sind in der Engel-Apotheke in Freising übrig geblieben. Die brauchen die Mitarbeiter allerdings selbst für die Herstellung von Arzneimitteln. Die Nachfrage ist seit dem ersten Coronavirus-Fall in Deutschland stark gestiegen, sagt die Betreiberin Ingrid Kaiser. In vielen Apotheken sind Schutzmasken für Mund und Nase ausverkauft. 100-prozentigen Schutz bieten sie allerdings auch nicht. „Wenn Sie mit einem Corona-Kranken im Raum sind, nach einer Viertelstunde nützt auch der Mundschutz nichts mehr, dann kriegen Sie auch so die Viren ab. Es ist ja auch nicht so, dass jeder daran erkrankt, das hängt ja auch mit dem körpereigenen Immunsystem zusammen, dass man das einfach ein bisschen stärkt." Häufiges Händewachen - das empfiehlt der bayerische Apothekerverband. Dies sei aber in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit angeraten. „Ich persönlich habe nicht so große Angst vor dem Virus. Das haben wir jedes Jahr wieder mit der Vogelgrippe, mit der Schweinegrippe usw. Gesunde Sorgfalt, allgemeine Hygiene, wie bei jeder Erkältung oder Grippe. Das heißt, dass ich Sie nicht anniese oder wenn ich niese, dass ich in die Armbeuge niese, wenn ich kein Taschentuch zur Hand habe oder auch beim Husten mir danach die Hände wasche." Eine Impfung gegen das Coronavirus gibt es derzeit nicht. Viele meiden deswegen Reisen in das Ursprungsland der Krankheit China. Wegen sinkender Buchungszahlen sagte Lufthansa alle Flüge bis zum 9. Februar ab. Zuvor hatten bereits Fluggesellschaften wie American Airlines oder British Airways Verbindungen nach China gestrichen.