Nach der Ansteckung von mindestens drei Menschen mit dem neuartigen Coronavirus in Frankreich sind die Patienten in guter Verfassung. Das hat der französische Generalgesundheitsdirektor Jerome Salomon am Samstag in Paris mitgeteilt. Die gesundheitlichen Fortschritte seien erfreulich. "Die Gefährlichkeit dieses Virus wird durch das Verhältnis zwischen der Zahl der Infizierten und der der Toten ermittelt. Die Zahl der Todesopfer steigt zwar, aber langsamer als jene der Patienten. Wir gehen von einer Sterberate von drei Prozent aus. Außerdem denken wir, dass die Dunkelziffer der Erkrankten höher ist, was eine noch niedrigere Sterberate bedeuten würde." Bereits am Samstag wurden an den französischen Flughäfen sogenannte Screenings durchgeführt. Ankommende Passagiere aus der chinesischen Provinz Wuhan, dem Ausgangspunkt des Coronavirus, wurden auf Symptome untersucht. Ab Sonntag sollte die Temperatur aller aus China einreisenden Fluggäste gemessen werden. Jeder mit dem Virus Infizierte steckt Studien zufolge zwei bis drei weitere Personen an. Ob die Ansteckungsrate so bleiben werde, hänge von der Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen ab, sagten Wissenschaftler vom Imperial College in London und der Universität Lancaster. Um die Krankheit einzudämmen, müssten künftig mindestens 60 Prozent der Neuansteckungen verhindert werden. Flughäfen gelten als Einfallstor, denn Reisende tragen den Virus gewissermaßen als Gepäck mit sich. Die drei französischen Infizierten in Paris und Bordeaux waren die ersten Fälle, die in Europa bekanntwurden. Mittlerweile hat auch Kanada einen ersten Fall bestätigt. Die Gesundheitsbehörde von Toronto teilte mit, es gehe um eine Person, die kürzlich aus Wuhan zurückgekommen sei. Die Person sei im Krankenhaus, ihr Zustand sei stabil. Allein in China wurden bis Sonntag mehr als 1900 Erkrankungen bekannt. Dort waren bis zum 24 Januar 41 Menschen an dem Virus gestorben, darunter ein Krankenhausarzt. Die Millionenstadt Wuhan in der Provinz Hubei, wo das Virus erstmals aufgetreten war, wurde von den chinesischen Behörden abgeriegelt, in anderen Städten wird ähnlich verfahren.