Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie setzte den Dax zu Wochenbeginn stark unter Druck. Der deutsche Leitindex rutschte zur Eröffnung am Montag um mehr als 2 Prozent ab. Arthur Brunner von der ICF Bank: "Der Dax ist sehr schwach in die neue Woche gestartet. Der Coronavirus, besonders die Ausbreitung nach Europa, hat die Märkte in Schock versetzt. Weltweit sind die Börsen deutlich in der Verlustzone. [...] Man hat hier die Angst, dass der Coronavirus zu einer Abschwächung, dauerhaften Abschwächung, der Weltkonjunktur führen wird." Zu den größten Verlierern im Dax zählte die Deutsche Lufthansa, deren Aktien sich zunächst um 6,9 Prozent verbilligten. In Paris brachen die Titel der Rivalin Air France sogar um neun Prozent ein. Fluggesellschaften reagieren wegen möglicher Reisebeschränkungen besonders sensibel auf Nachrichten rund um die Verbreitung des Coronavirus.