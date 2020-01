Das von Zentralchina ausgehende Coronavirus hat Europa und Australien erreicht. Aus Frankreich wurden drei bestätigte Krankheitsfälle gemeldet. Das teilte das französische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Aus Australien wurde ein Fall bekannt. In Deutschland hatten sich mehrere Verdachtsfälle nicht bestätigt. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hält das Risiko des neuartigen Virus in der Bundesrepublik für überschaubar. "Das deutsche Gesundheitswesen ist gut aufgestellt", so ein Sprecher. In China meldeten die Gesundheitsbehörden 41 Tote und 1287 Infizierte, weltweit dürfte die Zahl der Ansteckungen über 1300 liegen. In der chinesischen Provinz Hubei, wo die Krankheitswelle ihren Anfang genommen hat, starb ein Krankenhausarzt. Die Behörden in China schränken die Reisefreiheit im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus unterdessen immer stärker ein. Touristenziele wie Teile der Chinesischen Mauer oder die Verbotene Stadt in der Hauptstadt Peking wurden geschlossen. In zehn Städten in der Provinz Hubei wurde der öffentliche Personennahverkehr ausgesetzt. Die Millionenstädte Wuhan und Huanggang sind abgeriegelt, Gesundheitskontrollen wurden eingerichtet. Am Samstag beginnt nach dem chinesischen Kalender das Jahr der Ratte. Die Feiertagswoche zur Jahreswende startete bereits am Freitag. Sie wird traditionell von Millionen Menschen für Reisen genutzt. Die Behörden befürchten deshalb, dass sich die Ausbreitung des Virus deutlich beschleunigen könnte, und versuchen mit vorbeugenden Maßnahmen gegenzusteuern. Die Bürger wurden aufgerufen, Menschenansammlungen zu meiden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnete mit weiteren Krankheitsfällen und sprach von einem "chinesischen Notfall", sah aber das Ausmaß einer Epidemie von internationaler Bedeutung bislang nicht erreicht.