In der chinesischen Hauptstadt Peking ist es zu einem größeren Coronavirus-Ausbruch gekommen, wie am Samstag bekanntwurde. Mehrere Großhandelsmärkte wurden geschlossen oder teilweise geschlossen. 45 von bislang über 500 untersuchten Personen, die einen der Märkte besucht hätten, seien positiv getestet worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Daher sei der Großhandelsmarkt einstweilen geschlossen worden. Für den Stadtbezirk Fengtai seien Notstandsmaßnahmen verfügt worden. 10.000 Händler und Beschäftigte des Marktes sollen getestet werden. Zur Eindämmung des Virus verboten die Behörden zudem umgehend Sportveranstaltungen und Reisen in andere Provinzen. Wegen der neuen Fälle wurden die Pläne fallengelassen, die Grundschulen in Peking für Erst- bis Drittklässler am Montag wieder zu öffnen.