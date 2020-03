Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche kehren weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück. Zwiespältige Gefühle nach der überraschenden, drastischen US-Zinssenkung dämpften ihre Kauflaune allerdings. Der deutsche Leitindex Dax zeigte am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten tendenziell nach oben. Die Entwicklungen blieben geprägt von den Neuigkeiten in Sachen "Coronavirus", sagt Stefan Scharffetter von der Baader Bank an der Börse in Frankfurt am Main: "Der Coronavirus ist das aktuell beherrschende Thema. Die Märkte sind unter Druck wegen des Virus. Man beobachtet die Nachrichtenlage. Gibt es neue Zahlen? Wie sieht es aus? Insgesamt - wie breitet er sich aus, in welcher Geschwindigkeit? Auch gerade hier in Europa wird im Augenblick alles beobachtet. Und auf neue Nachrichten reagiert dann der Markt sowohl positiv als auch negativ. Das bleibt das bestimmende Thema für die nächsten Tage und Wochen. " Insgesamt zeigen sich Börsenexperten verschiedener Meinung darüber, ob eher Zinssenkungen oder aber Konjunkturprogramme die Unternehmen stärken würden. Relative Einigkeit scheint darüber zu herrschen, dass das Coronavirus viele auf der Erde stärker zusammenrücken.