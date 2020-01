Das neuartige Coronavirus greift von China aus weiter um sich - auch wenn sicht nicht jeder Verdacht bestätigt. Aus Deutschland und Österreich war je ein erster Verdachtsfall gemeldet worden. In beiden Ländern gab es jedoch später Entwarnung. Das Testergebnis war negativ, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag mit. Eine Klinik in Wien erklärte, dass sich eine untersuchte chinesische Flugbegleiterin nicht infiziert habe. In Australien wurde ein fünfter Fall bestätigt. Eine 21-jährige Frau sei infiziert, teilt die Gesundheitsbehörde mit. Sie sei mit dem letzten Flug aus Wuhan nach Sydney gekommen, bevor die Behörden die chinesische Millionenstadt abgeriegelt hätten. Das chinesische Gesundheitsamt hat die Zahlen der Coronavirus-Opfer und -Patienten erneut nach oben korrigiert. Laut offiziellen Angaben sind an dem Erreger 80 Menschen gestorben, 2.744 sind infiziert. Das sind mehr als Tausend Menschen mehr als noch am Sonntag. Chinas Nationale Gesundheitskommission warnte unterdessen vor einer steigenden Fallzahl. Die Übertragungsfähigkeit des Erregers nehme etwas zu, die Erkenntnisse der Behörden über das neuartige Virus seien aber noch begrenzt. Das Virus ähnelt aber dem Sars-Erreger mit Ursprung in China, der 2002/2003 eine Pandemie ausgelöst und weltweit fast 800 Menschen das Leben gekostet hat. Klar sei, dass der Erreger - anders als Sars - auch während der Inkubationszeit übertragen werden kann.