Nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörden am Montag breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Bisher wurden rund 140 neue Fälle der schweren akuten Atemwegserkrankung festgestellt und es seien bereits drei Personen ums Leben gekommen. Der Ausbruch der Krankheit wird mit einem Fischmarkt in der Stadt Wuhan, die in Zentralchina liegt, in Verbindung gebracht. Der neuartige Virus gehört zur selben Familie wie die Atemwegserkrankung Sars und kann Fieber, Husten und Atembeschwerden verursachen. Fachleute gehen davon aus, dass die Ausbreitung mit der neuen Krankheit viel größer ist als bisher bekannt. Asiatische Nachbarn haben vorsorglich Fieberkontrollen bei Einreisenden aus China eingeführt. Auch auf US-Flughäfen in New York, San Francisco und Los Angeles gibt es Gesundheitskontrollen bei Reisenden aus Wuhan. Und durch die aktuelle Reisewelle wegen des anstehenden chinesischen Neujahrsfests am kommenden Samstag wird in dem Land eine weitere Ausbreitung der Krankheit befürchtet.