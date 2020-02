Vorbeugende Desinfektion im Hotel: Das Coronavirus zeigt seine wirtschaftlichen Auswirkungen auch in Deutschland - etliche Branchen dürften Ausfälle verbuchen durch unterbrochene Lieferketten. Angesichts des Virus ist der Flugverkehr zwischen Deutschland und China beeinträchtigt. In Füssen in Bayern zum Beispiel, wo das Märchenschloss Neuschwanstein chinesische Besucher in Massen anlockt, befürchtet man Einbußen durch ausbleibende Touristen. Der Hoteldirektor des Euro-Parkhotels, Fabian Geyer, dessen Hotel sich auf Gruppen spezialisiert hat, beklagt die Stornierungen der chinesischen Gruppen vor dem Hintergrund einer Verbotspolitik in Sachen Reisen seitens der Regierung in Peking: O-TON FABIAN GEYER, HOTELDIREKTOR EURO PARKHOTEL: "Nun, wir haben am 27.1. erfahren, dass die Volksrepublik China Gruppenreisen aus dem Festland oder ins Ausland verboten hat. Das bedeutet, wir sind eigentlich ein Gruppenhotel oder haben uns auch auf Gruppen spezialisiert. Ein Großteil dieser Gruppen kommt aus dem asiatischen Raum. Damit sind wir natürlich von den Stornierungen aus China stark betroffen. Wir haben erhebliche Verluste, wir haben Stornierungen im zweistelligen mittleren Bereich und werden leider Gottes für diese Stornierung keinen Ersatzzahlungen erwarten können." Allerdings sei der Anteil von Chinesen an den Gästen in Füssen gar nicht so groß, wie mancher denke, sagt der Manager für Reisegruppen in Füssen, Peter Bayerl. O-TON TOURISMUS-MANAGER PETER BAYERL, GÄSTEPROGRAMM-MANAGEMENT UND REISEGRUPPEN IN FÜSSEN ("Wir haben... ungefähr fünf Prozent der Gesamtübernachtungen in Füssen fällt auf den asiatischen Markt, auf den chinesischen Markt. Das heißt, wir haben cirka 70.000 Übernachtungen in Füssen, und bei cirka 1,4 Millionen Übernachtungen im Jahr fällt das gar nicht mehr so ins Gewicht. Sollte sich natürlich jetzt der Virus ausbreiten und in Füssen auch ankommen, dann schaut die Sache anders aus, ganz klar. Aber da ist dann eher im Vordergrund, wie man dann Maßnahmen ergreifen kann, um diesen Virus in Griff zu bekommen.") Die bayerische Landesregierung hat auch daher eine bundeseinheitliche Regelung im Umgang mit den Risiken durch das Coronavirus an Flughäfen in Deutschland gefordert. Flugreisende aus China sollten zum Beispiel detaillierter nach Verbindungen zur Region Wuhan befragt werden, in der das Virus erstmals aufgetreten war.