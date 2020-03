In Zeiten der Corona-Krise brauchen Anleger starke Nerven. Nach dem Kursrutsch vom Wochenanfang wagte sich der Dax kurzzeitig über die Marke von 9000 Punkten, rutschte dann aber wieder in die Verlustzone. Am Montag war der Index auf den niedrigsten Stand seit 2013 gefallen. Nach Einschätzung von Analysten ist eine nachhaltige Erholung am Aktienmarkt noch nicht in Sicht. Kein Investor könne im Moment den wirtschaftlichen Schaden der Corona-Krise abschätzen und auch keinen halbwegs fairen Preis für die Unternehmen ermitteln. Rober Halver von der Baader Bank: "Wir haben viele Krisen gesehen. Der neue Markt, Dot.com, Eurokrise, Finanzkrise, Immobilienkrise, Lehman-Pleite. Die Virus-Krise ist noch einmal mehr oben drauf. Weil es sehr viel Unsicherheit schafft, wenn man einkaserniert wird. Wenn man nicht das tun kann, was man gerne machen möchte. Ja, alte Leute sagen. Das ist wie im Krieg" Zu den Gewinnern gehörten erneut die Aktien des Medizintechnikunternehmens Drägerwerk. Das Unternehmen stellt unter anderem die derzeit dringend benötigten Beatmungsgeräte her. Langfristig orientierte Anleger sollten jetzt die Ruhe bewahren, rät Halver: "Ich sage nach wie vor: Nicht rausgehen, wer das Geld nicht unmittelbar braucht. Längerfristige Investoren bleiben jetzt drin. Das ist im Augenblick vielleicht schwer zu sagen. Aber diese Virus-Krise wird auch an uns vorübergehen. Und dann haben wir wirklich drei positive Punkte für Aktien: Das billigste Geld aller Zeiten, das meiste Geld aller Zeiten und Konjunkturmaßnahmen, von denen man sonst nur nachts träumt. Warum sollten die Aktienmärkte dann nicht steigen, wenn dieses Biest "Viruskrise" erlegt ist." Die USA kündigten an, ihre strategischen Ölreserven aufzustocken. Die französische Finanzaufsicht verbietet wegen der Turbulenzen an den Börsen Leerverkäufe. Das Verbot gelte für 24 Stunden, teilte das Finanzministerium in Paris mit.