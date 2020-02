Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BIRGIT LINDENTHAL, LEITERIN GESUNDHEITSAMT ("Es handelt sich um eine 29-jährige Person. Ich glaube, dass es ein junger Mann ist, darf ich an dieser Stelle sagen, wohnhaft im Hochtaunuskreis, der aus dienstlichen Gründen in Norditalien mit Kollegen, unter anderem dem betroffenen Patienten aus dem Landkreis Lahn-Dill, unterwegs war und am Wochenende zurückgekehrt ist. Dem jungen Mann geht es relativ gut, er ist fast symptomfrei, muss man dazu sagen, so dass wir uns entschlossen haben, ihn eben in häuslicher Quarantäne zu isolieren und wird engmaschig von uns, dem Gesundheitsamt und meine Kollegen haben heute morgen schon mit ihm telefoniert, es geht ihm sehr, sehr gut muss man dazu sagen.. Der junge Mann war mit grippalen Infekten, also er hatte eigentlich nur einen Schnupfen, wie er sich ausgedrückt hat, seit Montag zu Hause, also er war im Prinzip, hat sich selbst isoliert, also ein sehr vorbildlicher Patient. Und was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, er ist nicht zur Arbeit gegangen, das ist, glaube ich, auch die entscheidende Information. Wir sind da im Moment dabei zu recherchieren, Kontaktpersonen, wie bis jetzt der Landrat schon gesagt hat, sind erst einmal drei engere Kontaktpersonen bereits identifiziert worden, die auch in häuslicher Isolation sind, diese Menschen aus dem Hochtaunuskreis sind absolut symptomfrei, aber werden trotzdem engmaschig von uns betreut und werden natürlich auch der entsprechenden Virusdiagnostik zugeführt.")