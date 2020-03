Der Spargel auf den Feldern im südlichen Hessen sprießt bereits in diesen Tagen der zweiten Märzhälfte. So wie hier auf dem Tannenhof in Weiterstadt gucken unter den Folien schon so einige Stangen des Edelgemüses aus der Erde. Und dennoch schaut Spargelbauer Rolf Meinhardt mit Sorgen auf die diesjährige Saison, denn das Coronavirus hat auch seine Planung völlig auf den Kopf gestellt: O-TON ROLF MEINHARDT, SPARGELBAUER "Meine Situation ist so, dass wir jetzt Spargel haben. Das sehen Sie auf dem Feld hier. Und wir haben Gott sei Dank noch einen letzten Bus aus Rumänien bekommen. Ich brauche für die Spargelernte ungefähr 180 bis 200 Leute, hab jetzt knapp 50 bekommen, und jetzt ist erst mal Schicht im Schacht. Und das ist mein Problem." Zumeist kommen die Erntehelfer aus Osteuropa. Doch durch die Reisebeschränkungen sowie die Angst vor Krankheit sind die üblichen Ernteabläufe unmöglich geworden. Und Meinhardt als Spargelbauer ist nicht allein. Überall in der Landwirtschaft fehlen zunehmend die Helfer. O-TON ROLF MEINHARDT, SPARGELBAUER "Wir müssen jetzt irgendwo sehen, wo wir Leute herkriegen. Schüler, Studenten, wer Lust an Spargel hat, der muss jetzt auf die Felder. Ja, das geht ja das Problem mal bei den Erdbeeren so, das Problem haben die Gemüsebauern in der Pfalz so, die keinen Salat pflanzen können jetzt, weil die Erntehelfer (fehlen). Wir haben da ein richtig, richtig großes Problem." Doch auch wenn die gesamte Ernte auf dem Tannenhof eingebracht werden sollte, ergäbe sich eine weitere Frage. Und die lautet: Wer wird dann die edlen Stangen kaufen, wenn ein ganzes Land herrunterfährt und zu Hause bleibt?