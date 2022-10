STORY: Mittlerweile kann man schon fast von Tradition sprechen. Denn ein Teil des abschließenden Sonntags der Frankfurter Buchmesse ist den sogenannten Cosplayern gewidmet. Veranstaltet wird dann auch die Deutsche Cosplay Meisterschaft. Doch vermutlich verkleiden sich viele auch gerne einfach so, wie ihre beliebten Manga-, Comic- oder Anime-Figuren und scheuen dabei weder Mühen noch Kosten. "Meine Tochter hat damit angefangen und ich habe halt nachgezogen, weil das viel Spaß macht und es interessant ist, auch dabei zu sein hier. Und die Messe anzugucken und die Leute anzuschauen ist interessant, doch." "Ich bin dazu gekommen, weil ich selber sehr viele Videospiele spiele. Und da hab ich so einen Lieblingscharakter gehabt. Und wäre es nicht toll so wie der aussehen. Und dann bin ich mal so ins Internet gegangen, hab Cosplay eingeben, habe mich inspirieren lassen. Und mir hat das richtig Spaß gemacht, so selbst zu kreieren und sich wie der Charakter zu fühlen." Die vielen Arbeitsstunden sieht man den meisten Kostümen an. Das Ziel ist es, möglichst nah am Original zu sein. Cosplay-Veranstaltung gibt es auch in vielen anderen Städten rund um den Globus. Der Ursprung dieses bunten Zusammenkommens liegt in Japan. Dort wurde der Begriff in den 80er Jahren geprägt.

Mehr