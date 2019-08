Die Gamescom hat nun auch für alle geöffnet. Nachdem am Dienstag bereits Fachbesucher und Medienvertreter eingeladen waren, belebten am Mittwoch Gamingfans aus der ganzen Welt das Messegelände in Köln. Valentin ist extra aus Frankreich angereist und sorgte mit seinem Cosplay-Outfit für Aufsehen. "Es ist so groß, fantastisch. So viele Leute, es gibt so viel zu sehen. Ich werde eine tolle Zeit haben, das ist sicher." Cosplay ist eine aus Japan stammende Fanpraxis für Computerspieler, die in den 1990er Jahren mit dem Manga- und Animeboom nach Europa kam. Aufwendige Verkleidungen und durchdachte Make-Ups, damit beschäftigten sich auch Kevin Danielowski und seine Freundin. "Ich finde, dass man da sehr viele Freunde treffen kann, sich in diesen Outfits, wie wir hier sind, präsentieren kann, neue Leute kennenlernt und generell neue Spiele natürlich auch sieht und eventuell für uns entdeckt." Auf der weltweit größten Spiele-Messe stellen die Entwickler ihre neusten Produkte vor. Hobbyspieler und -programmierer können sie hier testen, bevor sie auf den Markt kommen. Eine Win-Win-Situation, denn die Hersteller können aus dem Feed Back der Messegäste schöpfen und gelegentlich noch Einzelheiten verändern. Robin Heinz ist ein Dauergast der Gamescom. Zum 11. Mal ist er hier, um sich einen Überblick zu verschaffen. Mit den Jahren hat sich viel verändert. "Also 2010, 11, 12 waren so 120.000 Besucher auf drei vier Tage gesehen. Da war es nicht so voll. Inzwischen ist es mehr als das Dreifache und das merkt man halt. Man muss mehr warten, man muss mehr Geduld mitbringen. Und deswegen lohnt es sich eigentlich nur, direkt am Anfang und am Ende ein bisschen zu spielen. Zwischendrin muss man sich die Zeit irgendwie anders vertreiben." Ein Trend in diesem Jahr sind sogenannte "Indie-Games". Wie der Name schon sagt, nicht für den Mainstream. "Das sind von Kleinentwicklern, von ein paar kleinen Studios. Da kommen viele sehr interessante Spiele. Entwickler versuchen halt immer noch, Geld zu verdienen. Deswegen gehen die immer auf das, was die Masse will und es gibt weniger Individualitäten. Das sieht man jetzt dieses Jahr, es ist jetzt nicht so viel Auswahl da als sonst manchmal. Aber Indie Games, kleine Nebenspiele, die sind immer noch am besten." Der zweite Trend ist laut dem deutschen Spiele-Verband "Cloud Gaming". Laut Geschäftsführer Felix Falk gehe es immer mehr darum, dass die anspruchsvollsten Spiele in bester Qualität auf jedem Gerät gespielt werden können. Die Berechnung selbst läuft bei dieser Technik in der Cloud und nicht auf dem Gerät selber.