Mehr als drei Tonnen Kokain haben die Polizisten in Costa Rica beschlagnahmt. Die Droge stammt offenbar aus Kolumbien. Ein Boot hatte es durch die Karibik transportiert. Michael Soto, Costa Ricas Minister für öffentliche Sicherheit: "Es sieht nach mehr als 3.000 Kilogramm Kokain aus. Es war vermutlich für unser Land bestimmt. Es sollte wohl hier in der Gegend von Limon gelagert und später in Containern an den endgültigen Bestimmungsort, möglicherweise nach Europa, gebracht werden. So war es in anderen Fällen." Die Polizisten fanden auf dem Boot neben der Droge mehrere Personen aus Kolumbien und Nicaragua vor. Sie wurden festgenommen.