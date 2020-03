Noch 100 Tage bis zum Start der Fußball-Europameisterschaft, die ja bekanntlich auch in München stattfinden wird. Das Turnier wird erstmals in mehreren europäischen Ländern stattfinden. Ein großes Event, das schon so gut wie durchgeplant ist. Zahlreiche Sportevents in Europa, wie hier in Mailand oder in Turin, wurden bereits abgesagt oder vor leeren Rängen ausgetragen. Könnte das auch mit der Euro passieren? Turnier-Botschafter Philipp Lahm und Münchens Sportreferentin Beatrix Zurek äußerten sich am Dienstag: "Wenn es soweit kommen sollte, wird es eine Ebene erreichen, was nicht der DFB zu entscheiden hat, nicht die DFB Euro GmbH zu entscheiden hat, und nicht mal die UEFA zu entscheiden hat. Weil dann wird es die Weltgesundheitsorganisation betreffen und die Länder betreffen." "Ich habe ja gesagt, ich habe im Grunde genommen die Uefa zitiert, die sagt, dass man momentan mit allen internationalen und nationalen Behörden in Kontakt ist." Sportlich betrachtet, wird das deutsche Team nach seinem frühen Ausscheiden bei der WM 2018 eher nicht als Titelanwärter gesehen, oder? "Aber unsere Nationalmannschaft muss immer erst mal jemand schlagen. Deswegen Ich bin zuversichtlich, dass wir weit kommen. Aber der Favorit will ich. Sagen Sie mir nicht. " Das Auftaktspiel bestreiten die Türkei und Italien am 12. Juni in Rom. In München soll Deutschland am 16. Juni Frankreich empfangen. Ob vor leeren oder vollen Rängen, entscheiden dann die Behörden.