Weltweit wird fieberhaft an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus geforscht. Auch Philipp Hofmann und Florian von der Mülbe arbeiten daran, in Tübingen bei der Firma CureVac. "Wir haben schon Erfahrungen in anderen prophylaktischen Impfstoffen, also Impfstoffen gegen Tollwut zum Beispiel, sammeln können, haben da sehr gut Ergebnisse gesehen. Und auf dieser Grundlage bauen wir jetzt auf den neuen Impfstoff auf. Wir haben entsprechend einen Plattformprozess, wo wir sehr schnell auf neue Bedrohungen eingehen können." Erfreulich sei die Unterstützung durch die Politik, so Florian von der Mülbe. "Von den verschiedensten Seiten wird das Thema ernst genommen. Ganz konkret haben wir eine Unterstützung über eine internationale Impfstoffinitiative erlangt, um schnell hier auch diese klinischen Versuche beginnen zu können." Die begonnene Forschung der Firma wird sich bald verfeinern. Man habe aus einer Vielzahl möglicher Impfstoffe zwei ausgewählt. CureVac sei zuversichtlich, bis zum Sommer einen Impfstoffkandidaten zu präsentieren, der dann klinisch getestet werden könne. Auf die Biotechfirma aus Baden-Württemberg haben auch die USA ein Auge geworfen. Das Bundesgesundheitsministerium hat bestätigt, dass die US-Regierung sich um CureVac bemüht. US-Präsident Trump versucht offenbar, die Wissenschaftler mit hohen finanziellen Zuwendungen in die USA zu locken. SPD-Wirtschaftsexperte Bernd Westphal hat die Bundesregierung aufgefordert, einen Verkauf der Firma in die USA zu verhindern.