JENS SPAHN (CDU), BUNDESGESUNDHEITSMINISTER: "Aber die Wahrheit ist eben auch: Karneval ist per definitionem gesellig sein. Also Karneval mit Abstand und Abstand, ist halt die Frage...so. Und das Gleiche gilt auch mit Blick auf Alkohol. Ich habe selbst lange genug gekellnert, auf Hochzeiten insbesondere, um zu wissen, dass so nach dem dritten Bier es eben so wird wie es wird. Und das müssen wir miteinander besprechen: Bund, Länder und natürlich die betroffenen Kommunen und Vereine. Und dann bin ich sehr sicher, wenn wir es miteinander besprechen, kommen wir zu einer gemeinsamen Entscheidung und gar nicht zu Gegensätzen... Wir sehen übrigens auch, dass es vor allem Jüngere sind. Das sehen wir ja an dem gesunkenen Durchschnittsalter der Neuinfektionen etwa in der letzten Woche. Aber die jungen haben im Zweifel eine Oma, die sie besuchen. Sie haben im Zweifel ein Geschwisterkind, mit einer Vorerkrankung, sie arbeiten im Zweifel in der Pflege oder im Gesundheitswesen, da ist ja keiner für sich allein und da geht es im Zweifel wieder ganz schnell."

