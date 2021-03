Kleine, aber lang ersehnte Freiheiten in Tübingen. Wer ein Schnelltestzentrum besucht und ein negatives Ergebnis erhält, bekommt das sogenannte "Tübinger Tagesticket" und darf damit in den Geschäften einkaufen oder vor einem der Cafés einen Kuchen genießen. Eine der Testmöglichkeiten stellt die Drogeriemarktkette DM zur Verfügung. Dort führen medizinische Fachangestellte die Entnahme durch. Ingrid Nolte hatte es am Mittwoch bereits hinter sich: "Ja, weil es eine Alternative zu den Lockdowns ist, eine Möglichkeit, die man ausprobieren muss, ob das hinreichend schützt und funktioniert." Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen zeigt sich optimistisch: "Wir glauben sogar, dass eine Chance besteht, durch intensives Testen die Zahlen runter zu kriegen. Wenn es uns gelingt, diejenigen zu finden, die infiziert sind und die in Quarantäne zu schicken, dann können alle, die nicht infiziert sind, ins Theater, in die Außengastronomie oder eben in den Handel gehen. Das ist unser Ziel." Das größte Problem sei bisher die Wartezeit an den Teststationen. Er selbst treffe auf glückliche Menschen, die froh seien, wieder am Stadtleben teilnehmen zu können. Lisa Federle hat als Pandemiebeauftragte eine Auge auf den Tübinger Versuch. "Die Klinik begleitet dieses Modell und ich werde garantiert alles tun, dass es funktioniert. Wenn nicht, muss ich ganz klar sagen, dann müssen wir halt abbrechen. Das sehe ich schon so. Der Schutz der Menschen ist das Höchste." Testwillige können sich über eine App der Drogeriemarktkette anmelden. Die DM-Geschäftsführung hat erklärt, man wolle mit den Teststationen neue Wege zu gehen, um die Krise besser in den Griff zu bekommen. Weitere Teststationen sollen folgen.

