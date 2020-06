Covid-19 nimmt in den USA weiter an Fahrt auf

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in den USA auf einen Rekordwert gestiegen. Am Donnerstag zählte die Nachrichtenagentur Reuters fast 40.000 neue Fälle. Viele Bundesstaaten meldeten Rekordanstiege, unter ihnen auch Kalifornien, wo manche Krankenhäuser an die Grenze ihrer Aufnahmefähigkeiten gelangen. Diese Notärztin sagt, es seien vor allem jüngere und mittelalte Menschen, die sie nun behandeln muss. O-TON ANGELIQUE CAMPEN, NOTÄRZTIN: "Das sind die Leute, die an den Demonstrationen teilgenommen haben und auch diejenigen, die nicht zu Hause bleiben konnten, weil sie Arbeiten gehen mussten. Das ganze geht ja schon viele Monate. Möglicherweise haben sie sich in Sicherheit gewogen und nicht darauf geachtet, sich zu schützen. […] Das, wovor wir Angst hatten, passiert jetzt. Den Leuten, die erst leicht erkrankt waren, geht es jetzt sehr schlecht, sodass sie ins Krankenhaus kommen." In den vergangenen Wochen waren in vielen Städten Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Außerdem hatten viele Bundesstaaten die Einschränkungen des öffentlichen Lebens trotz steigender Infektionszahlen wieder gelockert. Mehrere Staaten haben nun angekündigt, die Einschränkungen vorerst weiter inkraft zu lassen.